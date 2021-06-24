Белорусский боксёр выиграл серебро молодёжного чемпионата Европы

Новости Беларуси. Евгений Кармильчик стал вторым по силе боксером на континенте среди спортсменов до 22 лет в весовой категории до 49-ти килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале чемпионата Европы белорус сражался с представителем России Бекишевым. Увы, но силы оказались не равны. Оппонент сходу забрал центр ринга и действовал первым номером. Наш боец искал шансы в контратаках, однако большинство ударов или были неточными, или пришлись в перчатки. В итоге по истечение трех раундов все судьи отдали единогласное предпочтение Бекишеву. Кармильчик берет трудовое серебро.