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Белорусский боксёр выиграл серебро молодёжного чемпионата Европы

24 июня 2021 21:29
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Новости Беларуси. Евгений Кармильчик стал вторым по силе боксером на континенте среди спортсменов до 22 лет в весовой категории до 49-ти килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский боксёр выиграл серебро молодёжного чемпионата Европы-1

В финале чемпионата Европы белорус сражался с представителем России Бекишевым. Увы, но силы оказались не равны. Оппонент сходу забрал центр ринга и действовал первым номером. Наш боец искал шансы в контратаках, однако большинство ударов или были неточными, или пришлись в перчатки. В итоге по истечение трех раундов все судьи отдали единогласное предпочтение Бекишеву. Кармильчик берет трудовое серебро.

# Спортивные соревнования # Евгений Кармильчик # Аминтаза Бекишев # Фотофакт

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