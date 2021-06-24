Прямой эфир

«Мы едем на республику». Команда Смолевичского района победила на областном этапе «Кожаного мяча»

24 июня 2021 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда Смолевичского района победила на областных соревнованиях «Кожаный мяч», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы едем на республику». Команда Смолевичского района победила на областном этапе «Кожаного мяча»-1

За главный приз в Несвиже боролись 23 девичьи команды 2010-2012 годов рождения. Они представляли районы центрального региона и город Жодино. В течение пяти дней юные футболистки сыграли не одну игру. Смолевчанки сразу вырвались в лидеры и уверенно обошли соперниц на всех этапах. А Ульяна Мойжешь стала лучшим бомбардиром.

«Мы едем на республику». Команда Смолевичского района победила на областном этапе «Кожаного мяча»-4

Карина Бровко:
Мы едем на республику с 1-го по 7-е, и мы хотим опять же занять первое место. И в любом случае, я думаю, мы займем первое место.

«Мы едем на республику». Команда Смолевичского района победила на областном этапе «Кожаного мяча»-7

Алексей Грузд, исполняющий обязанности директора Центра по спорту Смолевичского райисполкома:
Детки не тренируются сами по себе в каких-то секциях футбольных. Это дети, можно сказать, со дворов, которые на своем уровне – просто дворовые команды, которые собрались и поучаствовали. Конечно, после таких соревнований даже девочки уже захотят пойти в какие-то секции и принимать участие в тренировочном процессе.

Сейчас команда продолжает тренировочный процесс и готовится к национальному этапу соревнований

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женская сборная Беларуси по баскетболу впервые за шесть лет вышла в полуфинал чемпионата Европы
24 июня 2021 13:18

Женская сборная Беларуси по баскетболу впервые за шесть лет вышла в полуфинал чемпионата Европы

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап
24 июня 2021 09:44

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап

Мини-футбол. Гомельский БЧ стал бронзовым призёром чемпионата Беларуси
23 июня 2021 22:17

Мини-футбол. Гомельский БЧ стал бронзовым призёром чемпионата Беларуси