«Мы едем на республику». Команда Смолевичского района победила на областном этапе «Кожаного мяча»

За главный приз в Несвиже боролись 23 девичьи команды 2010-2012 годов рождения. Они представляли районы центрального региона и город Жодино. В течение пяти дней юные футболистки сыграли не одну игру. Смолевчанки сразу вырвались в лидеры и уверенно обошли соперниц на всех этапах. А Ульяна Мойжешь стала лучшим бомбардиром.

Карина Бровко: Мы едем на республику с 1-го по 7-е, и мы хотим опять же занять первое место. И в любом случае, я думаю, мы займем первое место.

Алексей Грузд, исполняющий обязанности директора Центра по спорту Смолевичского райисполкома:

Детки не тренируются сами по себе в каких-то секциях футбольных. Это дети, можно сказать, со дворов, которые на своем уровне – просто дворовые команды, которые собрались и поучаствовали. Конечно, после таких соревнований даже девочки уже захотят пойти в какие-то секции и принимать участие в тренировочном процессе.

Сейчас команда продолжает тренировочный процесс и готовится к национальному этапу соревнований