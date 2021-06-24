Завершилась групповая стадия ЧЕ по футболу. Когда начнутся матчи плей-офф?

Матчами в пульках E и F завершилась групповая стадия чемпионата Европы. В последний игровой день состоялся ремейк финала Евро-2016, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, на сей раз выявить сильнейшего не удалось.

Это сборные Франции и Португалии подарили одновременно и зрелищную, и результативную дуэль. Финальный счет – 2:2. Примечательно, что в составе и одной, и второй команд по одному футболисту оформили дубли. В рядах «пиренейцев» это сделал Криштиану Роналду, причем забивал он исключительно с пенальти.

Другой поединок этой же группы завершился с аналогичным результатом – 2:2. Ничью расписали немцы и венгры. В квартете Испания камня на камне не оставила от Словаков – 5:0, а шведы выцарапали победу у команды Польши – 3:2. Но больше всех такому исходу обрадовались украинцы. Они вышли в плей-офф с третьего места в группе.

Теперь мы знаем всех участников 1/8 финала футбольного Евро. У команд есть пара дней для того, чтобы перевести дух и сменить локацию. Первые матчи нокаут-раунда пройдут 26 июня.