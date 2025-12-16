Нацбанк утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2026 год

Прирост потребительских цен – не более 7 %, а международных резервов – не менее 9 миллиардов 200 миллионов долларов. Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2026 год сегодня, 16 декабря, утвердили на заседании правления Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для выполнения поставленных задач приняли ряд стратегических решений. Так, Нацбанк продолжит работу по развитию платежной инфраструктуры и безналичных платежей. В ближайшее время бесплатных банковских услуг должно стать больше в стране, к тому же ограничат размер комиссионных вознаграждений. Что касается предоставления финансовой поддержки предприятиям, то в первую очередь средства будут выделять производствам, которые проводят модернизацию, выпускают экспортную и импортозамещающую продукцию. Также на помощь могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Каждый банк должен быть нацелен на выполнение задачи, поставленной Президентом, по наращиванию инвестиционного финансирования. Что касается стоимости заемных ресурсов, то ее роста не ожидается. Процентные ставки по новым рыночным кредитам в национальной валюте оцениваются на уровне 11,5-14 % годовых. При этом банки по-прежнему будут ориентированы на формирование более низкой процентной ставки по инвестиционным кредитам.

В Нацбанке не исключают снижения ставки рефинансирования в 2026 году. Такое решение может быть принято, если инфляция замедлится быстрее, чем указано в прогнозе.