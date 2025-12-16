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Семьи из России и Украины воссоединились на белорусско-украинской границе

16 декабря 2025 13:40
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Без Беларуси невозможно было бы провести гуманитарные мероприятия по обмену. Так уполномоченный по правам человека в России прокомментировала сегодняшнее воссоединение семей. Местом для встречи стала белорусско-украинская граница. В отличие от других участков, этот считается наиболее безопасным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семьи из России и Украины воссоединились на белорусско-украинской границе-2

В итоге воссоединились 11 российских и 10 украинских семей, разделенных в результате конфликта. В Россию и Украину возвращаются по 15 человек. К слову, нынешнее гуманитарное мероприятие до последнего момента было под вопросом. Поводом послужила сложная обстановка в Херсонской области, где проходит массирован обстрел дронами. Хоть и с опозданием на час, но представители этого региона все же добрались до места встречи.

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