Семьи из России и Украины воссоединились на белорусско-украинской границе

Без Беларуси невозможно было бы провести гуманитарные мероприятия по обмену. Так уполномоченный по правам человека в России прокомментировала сегодняшнее воссоединение семей. Местом для встречи стала белорусско-украинская граница. В отличие от других участков, этот считается наиболее безопасным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге воссоединились 11 российских и 10 украинских семей, разделенных в результате конфликта. В Россию и Украину возвращаются по 15 человек. К слову, нынешнее гуманитарное мероприятие до последнего момента было под вопросом. Поводом послужила сложная обстановка в Херсонской области, где проходит массирован обстрел дронами. Хоть и с опозданием на час, но представители этого региона все же добрались до места встречи.