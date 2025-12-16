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10 человек погибли. Бизнес-джет разбился в Мексике

16 декабря 2025 13:46
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10 человек погибли. Бизнес-джет разбился в Мексике-0

Бизнес-джет Cessna Citation III, направлявшийся из Акапулько, потерпел крушение недалеко от аэропорта Толука. На борту самолета находилось 10 человек – восемь пассажиров и два пилота, все они погибли. Среди пассажирова были трое несовершеннолетних. Об этом пшиет ТАСС.

Самолет упал в районе Сан-Педро-Тотолтепек, столкнувшись с нежилым зданием, что предотвратило жертвы на земле. После падения возник пожар, который был быстро потушен. Из-за утечки топлива и газа власти провели эвакуацию жителей близлежащих домов. Причины катастрофы устанавливаются.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

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