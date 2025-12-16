Минская областная библиотека имени Пушкина отмечает 125-летие

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В цифровую эпоху библиотека – это не устаревший архив, ее память – истории на полках, а душа – это читатели. В преддверии юбилея одной из старейших сокровищниц знаний мы не только заглянем в ее фонды, но и узнаем, чем же дышит это удивительное пространство, где время замедляется, а мысли обретают крылья.

«Тишина должна быть в библиотеке!» А ведь эта знаменитая фраза КВНщиков уже неактуальна. Современные библиотеки давно превратились из изб-читален и залов со стеллажами книг в образовательные, информационные и культурно-просветительские центры, куда приходят не только за нужной литературой, но и за эмоциями и вдохновением.

Наталия Ващило, директор Минской областной библиотеки им. А.С. Пушкина:

Говорить о том, что это просто библиотека, будет неправильно, потому что наша библиотека – это достаточно серьезный социокультурный центр. У нас очень большая направленность работы связана с социокультурной деятельностью. Это творческие вечера, концерты, презентация книг, это встреча с интересными людьми, это детские спектакли, которые мы делаем вместе с нашими партнерами.