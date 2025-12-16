Лесхозы Беларуси около тысячи елей и сосен подарят социальным учреждениям

Аромат праздника – белорусам особой заботы. В преддверии Нового года лесхозы страны подарят социальным учреждениям ели и сосны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный атрибут праздника доставят в дома-интернаты для детей, престарелых и инвалидов. Кроме того, ели и сосны подарят образовательным учреждениям, где организована работа школьных и дошкольных лесничеств. Позаботятся и о многодетных семьях, ветеранах Великой Отечественной войны, заслуженных деятелях лесной отрасли. Всего лесничества планируют подарить более тысячи праздничных деревьев.