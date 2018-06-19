Англия выиграла матч против Туниса в добавленное время. Гарри Кейн – лучший игрок встречи

В заключительном матче 18 июня на чемпионате мира встретились сборные Туниса и Англии.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу Англии. Родоначальники футбола открыли счет благодаря голу Кейна, затем пропустили с пенальти. Его реализовал Сасси.

В конце игры – в добавленное время – Кейн ударом головы оформил дубль и принес своей команде победу. Футболиста признали лучшим игроком встречи.

В этот же день Бельгия разгромила Панаму со счетом 3:0. Таким образом, в группе G команды располагаются так: Бельгия, Англия (по 3 очка), Тунис, Панама (0 очков).