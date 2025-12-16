Где узнать всё о творчестве художника Хаима Сутина? Показываем атмосферный музей в Смиловичах

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Палитра вдохновения. Обожаете живопись? Тогда приглашаем в атмосферный музей-пространство Хаима Сутина в Смиловичах. О жизни и творчестве маэстро вам расскажут за чашечкой ароматного кофе. Вы окунетесь в космос художника и откроете его разные грани.

Яркий представитель парижской школы, звезда экспрессионизма и модернизма, обладатель неординарного стиля – шедевры гения собирают поклонников по всему миру, а его творения покупают на аукционах за миллионы. Экскурсия впечатлит, ведь здесь оживают даже полотна.

Будущий живописец родился в Смиловичах 13 января 1893 года. В семье было 11 детей. Отец Залман Моисеевич был портным и занимался ремонтом одежды. Старые фото переносят на век назад, и можно прочувствовать дух еврейского местечка. Здесь дружно жили православные, католики, иудеи и мусульмане.

Один из ценных экспонатов – фрагмент оригинальной Торы XIX века, которая была написана на пергаменте и когда-то находилась в Смиловичской синагоге.