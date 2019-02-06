К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку

Новости Беларуси. Столица готовится к зрелищному старту – «Минской лыжне – 2019», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас вдоль лыжероллерной трассы в Веснянке устанавливают зрительские трибуны и занимаются оформлением.

Специалисты устанавливают баннеры, передвижные плакаты, красочные конструкции из флагов. После этого приступят к монтажу торговых объектов, а перед соревнованиями еще раз подготовят трассу. По подсчетам специалистов, мест на зрительских трибунах будет около тысячи.

Сергей Коновальчик, мастер участка наружной рекламы Минскрекламы:

Проводится монтаж зрительских трибун для того, чтобы люди смогли следить за событиями, которые будут разворачиваться на лыжероллерной трассе. Завтра мы должны свой кусок работы закончить.