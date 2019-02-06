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К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку

06 февраля 2019 19:55
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Новости Беларуси. Столица готовится к зрелищному старту – «Минской лыжне – 2019», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас вдоль лыжероллерной трассы в Веснянке устанавливают зрительские трибуны и занимаются оформлением.

К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку-1

Специалисты устанавливают баннеры, передвижные плакаты, красочные конструкции из флагов. После этого приступят к монтажу торговых объектов, а перед соревнованиями еще раз подготовят трассу. По подсчетам специалистов, мест на зрительских трибунах будет около тысячи.

К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку-4

Сергей Коновальчик, мастер участка наружной рекламы Минскрекламы:
Проводится монтаж зрительских трибун для того, чтобы люди смогли следить за событиями, которые будут разворачиваться на лыжероллерной трассе. Завтра мы должны свой кусок работы закончить.

К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку-7

Напомним, «Минская лыжня» соберет любителей активных видов спорта 9 февраля. В 10 утра начнется регистрация участников. Первый старт в 11.00

# Биатлон # Сергей Коновальчик # Фотофакт

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