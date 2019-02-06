К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку

Новости Беларуси. Столица готовится к зрелищному старту – «Минской лыжне – 2019», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас вдоль лыжероллерной трассы в Веснянке устанавливают зрительские трибуны и занимаются оформлением.
Новости Беларуси. Столица готовится к зрелищному старту – «Минской лыжне – 2019», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас вдоль лыжероллерной трассы в Веснянке устанавливают зрительские трибуны и занимаются оформлением.
Специалисты устанавливают баннеры, передвижные плакаты, красочные конструкции из флагов. После этого приступят к монтажу торговых объектов, а перед соревнованиями еще раз подготовят трассу. По подсчетам специалистов, мест на зрительских трибунах будет около тысячи.
Сергей Коновальчик, мастер участка наружной рекламы Минскрекламы:
Проводится монтаж зрительских трибун для того, чтобы люди смогли следить за событиями, которые будут разворачиваться на лыжероллерной трассе. Завтра мы должны свой кусок работы закончить.
Напомним, «Минская лыжня» соберет любителей активных видов спорта 9 февраля. В 10 утра начнется регистрация участников. Первый старт в 11.00