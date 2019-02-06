«Тренироваться и верить в себя». Как проходит подготовка юных биатлонистов к турниру «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. До начала соревнований «Снежный снайпер» осталось 2 дня, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это отличная стартовая площадка для будущих белорусских звезд. Учебно-тренировочный сбор проходит, как у спортсменов высокого класса.

Кристина Федорович, СТВ:

5 мишеней и в идеале никаких промахов. Как говорится, метко и прямо в цель. Так, не оставив шансов соперникам, юные биатлонисты уже сегодня творят историю. Историю белорусского биатлона.

Путь к заветной победе и всеобщему триумфу. Все это зарождается именно здесь. Вот оно – будущее белорусского биатлона. Кстати, 6- классница Маша верит, что будущее действительно многообещающее, ведь за плечами 6 лет упорных тренировок и «Снежный снайпер» в карьере не первый. Кто знает, может, уже спустя несколько лет в белорусской истории появится «наша Маша».

Мария Сенцова, участник соревнований «Снежный снайпер»:

В этом году я надеюсь что-нибудь занять. Мы катаемся, стреляем, мне нравится, я вроде все попадаю. Трасса хорошая. Постараюсь выложиться по полной на дистанции.

Тут сработал и семейный тандем. Папа, а по совместительству и тренер Маши держит все под строжайшим контролем. И вот, 5 мишеней из 5 закрыты. Неспроста говорят, что ученик должен превосходить своего учителя.

Сергей Сенцов, тренер сборной команды Витебской области по биатлону:

В первый день имели сложности. Сегодня уже намного лучше, второй день они начинают соображать. Завтра, думаю, вообще будет просто. Все, что сейчас можно сделать на данном этапе, просто отработать четкие 5 выстрелов.

Даже на тренировке борьба далеко не детская, как, впрочем, и условия. До финала дошли 168 спортсменов. Все они уже победители на региональных отборах. Каждый день у юных биатлонистов расписан буквально по минутам.

Никита Дубровский, участник соревнований «Снежный снайпер»:

Очень хочу выиграть эти соревнования. Тренировки проходят с хорошими тренерами, они нам подсказывают очень многое. Секрет успеха – тренироваться и верить в себя.

Конечно, никуда без ярких примеров, что так и подталкивают юных биатлонистов к будущим победам. Медали, богатая фотогалерея и та самая спортивная экипировка нашей Даши, в которой она выступала на олимпийских играх. Но и на экскурсии в Национальном олимпийском комитете про тренировки не забывают.