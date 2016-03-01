Александра Романовская, фристайлистка: Когда стартуешь, страх уходит и тело на автомате начинает делать то, что должно

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечают главный тренер юниорской сборной Беларуси по фристайлу Дмитрий Дащинский и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Романовская.

В субботу у нас прошел чемпионат мира. Дмитрий Мазуркевич в соревнованиях среди юношей занял второе место, а Александра - первое. Настроение бодрое?

Дмитрий Дащинский:

Конечно, с такими результатами.

Дима у нас не первый раз в гостях. Он у нас человек бывалый, а вот Саша оказалась впервые. И вот, Сергей, представляешь, девушка летает в небесах, ничего не боится, а здесь стесняется. Кошмар! Давайте, Саша, не стесняемся и расскажем, как вы пришли в этот вид спорта?

Александра Романовская:

Меня родители привели, просто решили, что для начала ребенку нужно куда-то девать энергию. И вот я попала к тренеру, который в университете. Я проходила практику, он нами занимался. И потом, когда он уходил, просто отдал нас к Купрацевичу Юрию, и я уже начала конкретно заниматься фристайлом, попала в команду к ребятам, и он меня уже начал подключать к лыжам.

Фристайл - это же акробатика, кувырки, батуты. Это тебе нравилось, да?

Александра Романовская:

Да. В начале, мне кажется, каким видом спорта ребенок бы ни занимался, какими упражнениями, оно все, в принципе, идет изначально одинаково, поэтому вначале мы в зале кувыркались, на батутах учились прыгать, но потом уже научились кататься.

Саша, помнишь свой первый прыжок - такой с пируэтом, с трамплина сальто? Страшно было?

Александра Романовская:

Было очень страшно. Первый мой прыжок мы прыгали в России, запускались в городе Чусовом. Это, наверное, самое запоминающееся. Первый раз прыгать, наверное, страшнее всего.

А как ты борешься с этим стрессом, волнением перед тем, как отправиться на трамплин? Ты о чем-то думаешь, прокручиваешь мысли какие-то?

Александра Романовская:

Представляю в голове, что нужно сделать, но стараюсь страх как-то отогнать. На самом деле, когда уже начинаешь ехать, как только стартуешь, страх как-то уходит, и тело на автомате начинает делать то, что должно.

А вот ты чувствуешь, что этот прыжок получился идеально, а этот - не очень? Или это потом уже тренер объясняет?

Александра Романовская:

Нет. Конечно, в воздухе ты чувствуешь, какие ошибки совершаешь. Конечно, не все. Мелкие уже тренер подсказывает, а вот грубые во время полета ты ощущаешь.

Давайте посмотрим твои золотые прыжки и попросим Дмитрия прокомментировать. Дмитрий, что это за прыжок, и как он называется?

Дмитрий Дащинский:

Если название международное, то это «фул-фул» - двойное сальто с двумя пируэтами. Я считаю, что Саша его исполнила близко к идеалу: высокий амплитудный прыжок, приземление вообще.

А до идеала чего не хватило?

Дмитрий Дащинский:

Если вы видели, то, может, ноги буквально на немного разошлись одна от одной. Это пару десятых, которых судьи могли снять. Я считаю, что именно здесь, в «Раубичах», Саша показала такой максимальный уровень качества своих прыжков.

Саша уже двукратная чемпионка. А эмоции первого от второго отличаются как-то?

Александра Романовская:

Конечно, отличаются. Безусловно, я была рада и в первый, и во второй разы. Но в первый раз это было неожиданно и я понимала, что, в принципе, если у меня не совсем все получится, то это было бы не так страшно, как если бы у меня не получилось в этот раз.

Понятно, что тренер рад, страна рада, болельщики. А в семье, друзья как это все восприняли? Не было ли какой-то ревности? Кстати, они приходили на трибуну, смотрели?

Александра Романовская:

Да, конечно, родители всегда приходят на соревнования в «Раубичи», какими бы они ни были. Будь это чемпионат мира, Кубок мира или первенство Беларуси. Они всегда приходят за меня болеть и, безусловно, друзья тоже очень рады, следят, потом звонят, болеют.

А родителям не страшно смотреть, как их дочь любимая крутит такие пируэты? Я понимаю, что опасность не больше, чем в любом другом виде спорта, но сам факт?

Александра Романовская:

Поначалу они, конечно, особенно мама, очень-очень переживали. На самом деле, ей было очень трудно за всем этим наблюдать, но потом они как-то привыкли, начали немного разбираться. Мне кажется, что им сейчас больше интересно, чем страшно.

Саша, а не страшно переходить во взрослый сезон, во взрослые соревнования? Ведь, юниоры - это юниоры, а там ведь все такие матерые спортсмены?

Александра Романовская:

Конечно, страшно. Но, мне кажется, мы для этого тренируемся. Это тот уровень, к которому стремятся все. Поэтому это интересно...

Дмитрий Дащинский:

…тем более она же не с нуля сейчас переходит. Закончились юниорские. Саша же этап Кубка мира выигрывала буквально неделю назад и третье место здесь, в «Раубичах», на Кубке мира, так что у нее здесь уже опыт довольно большой в выступлениях во взрослых соревнованиях. Просто, я думаю, здесь лишняя нагрузка юниорских соревнований снимается. Можно сконцентрироваться только уже на основных, на взрослых.

Саша уже выросла. У Саши , как я понимаю, уже последний юниорский чемпионат. Есть ее кем заменить? Все-таки ставки делаете? Может, какие фамилии можете назвать? Или пока не будем, чтобы не возгордились.

Дмитрий Дащинский:

Тот же Дима Мазуркевич уже показал себя неплохо этой зимой. Он и на юниорском чемпионате мира второй, и на Кубках Европы. Он на нескольких этапах занимал призовые места. Так что уже его можно назвать лидером юниорской команды на данный момент. У девочек же пока не тот уровень сложности. Я имею в виду, кто сейчас прыгает.

Саша, есть у тебя во фристайле какая-то спортсменка, которая тебе нравится по манере, по стилю выполнения прыжков, на которую ты ровняешься, может быть? Алла Цупер, или, может, кто-нибудь из зарубежных спортсменов?

Александра Романовская:

Прямо точно кого-то и нет. Я просто стараюсь ровняться на всех, кто прыгает лучше меня. Я просто смотрю на девчонок, с которыми соревнуюсь на Кубках мира. Стараюсь стремиться к ним. Австралийки у нас очень красиво прыгают. Очень нравится смотреть на их прыжки, пытаюсь понять, как они это делают. Пробовать что-то.

Дмитрий Дащинский:

Я скажу, что приземления Саше даются лучше всего. Вне конкуренции.

А выигрыш этапа Кубка мира стал неожиданностью? Ты сама сильно удивилась?

Александра Романовская:

Да, я очень удивилась. На самом деле, не ожидала. Но мне кажется, в нашем виде спорта удача тоже играет. Но, мне кажется, что просто тогда был мой день, и мне просто очень крупно повезло.

Дмитрий Дащинский:

Плюс сейчас формат такой соревнований, что можно каждому побороться за победу. В «Раубичах» на этапе Кубка мира выиграл парень, которому 17 лет, не с самым сложным прыжком. Эта система, когда считается один прыжок (часть спортсменов вылетает, потом следующий прыжок снова с нуля засчитывается) дает возможность всем подняться на пьедестал и победить. Я думаю, это хорошо, это какое-то продвижение нашего вида спорта в том числе.

Я понимаю, сейчас у фристайлистов наступает период небольшого отпуска, когда можно будет отдохнуть и расслабиться?

Дмитрий Дащинский:

Не прямо сейчас. Еще впереди Кубок Европы, заключительные этапы. Наша команда поедет и для тренировок, такая вот заминка в конце сезона, чтобы можно было потренироваться. Поработать в конце сезона над деталями, чтобы не думать, что надо соревноваться.

Мы желаем вам хорошо отдохнуть, чтобы встретить новый сезон во всеоружии. Там уже не за горами и Олимпийские игры. Мы желаем и Александре, чтобы у нее все сложилось, и Дмитрию, чтобы у нас было побольше молодых талантов. Спасибо, что пришли.