Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты матчей

Новости Беларуси. Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем противостоянии брестское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пропустив сразу два гола в первом тайме от Дмитрия Антилевского, брестские футболисты не растерялись и, собравшись с силами, трижды поразили ворота соперников во второй половине игры.

Среди «динамовцев» голами отличились Александр Шестюк и оформивший голевой дубль Павел Седько, капитан команды.