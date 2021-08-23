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Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты матчей

23 августа 2021 15:34
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Новости Беларуси. Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В последнем противостоянии брестское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты матчей-1

Пропустив сразу два гола в первом тайме от Дмитрия Антилевского, брестские футболисты не растерялись и, собравшись с силами, трижды поразили ворота соперников во второй половине игры.

Среди «динамовцев» голами отличились Александр Шестюк и оформивший голевой дубль Павел Седько, капитан команды.

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты матчей-4

Результаты остальных матчей тура перед вами.

# Футбол Беларуси # Александр Шестюк # Павел Седько # Дмитрий Антилевский # Фотофакт

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