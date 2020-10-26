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Главный тренер ФК «Минск»: все ребята, которые заслуживают быть в главной команде, присутствуют

26 октября 2020 19:55
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Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» развязка все ближе. 26 октября были сыграны два заключительных матча 27-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жодинское «Торпедо» принимало «Слуцк», а брестское «Динамо» гостило у «Минска».

Поединок в столице выдался неожиданно упорным. Хозяева смогли навязать достойную борьбу действующему чемпиону. 

Сергей Ковальчук о матче с минчанами: «Мы сегодня выиграли, и я считаю, что заслуженно»

Главный тренер ФК «Минск»: все ребята, которые заслуживают быть в главной команде, присутствуют-1

Своими подопечными остался доволен и тренер минчан. Сейчас команда располагается на 11-м месте турнирной таблицы. На игру с действующим чемпионом Вадим Скрипченко вывел молодой состав, средний возраст которого едва ли перевалил за 20 лет.

Главный тренер ФК «Минск»: все ребята, которые заслуживают быть в главной команде, присутствуют-4

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Минск»:
Мы сейчас не ориентируемся на лимит. Все ребята, которые заслуживают сегодня быть в главной команде, они все присутствуют в главной команде. Каждый ждет своего шанса: кто-то выходит на футбольное поле, делает результат, кто-то выходит на замену, помогает команде. Ну а кто-то ждет своего шанса, который, возможно, завтра предоставится. Поэтому, на мой взгляд, все сильнейшие сегодня собраны в главной команде. А то, что возраст такой – у нас, наверное, самая большая школа в республике, поэтому хорошая преемственность, достаточно много кандидатов для того, чтобы попадать в главную команду. Все зависит от ребят.

В еще одном матче дня «Торпедо» обыграло «Слуцк» – 4:1.

Чемпионат продолжится в следующем месяце. Первые встречи 28-го тура запланированы на шестое ноября.

# Футбол Беларуси # Вадим Скрипченко # Фотофакт

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