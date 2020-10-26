Главный тренер ФК «Минск»: все ребята, которые заслуживают быть в главной команде, присутствуют

Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» развязка все ближе. 26 октября были сыграны два заключительных матча 27-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Жодинское «Торпедо» принимало «Слуцк», а брестское «Динамо» гостило у «Минска».
Поединок в столице выдался неожиданно упорным. Хозяева смогли навязать достойную борьбу действующему чемпиону.
Сергей Ковальчук о матче с минчанами: «Мы сегодня выиграли, и я считаю, что заслуженно»
Своими подопечными остался доволен и тренер минчан. Сейчас команда располагается на 11-м месте турнирной таблицы. На игру с действующим чемпионом Вадим Скрипченко вывел молодой состав, средний возраст которого едва ли перевалил за 20 лет.
Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Минск»:
Мы сейчас не ориентируемся на лимит. Все ребята, которые заслуживают сегодня быть в главной команде, они все присутствуют в главной команде. Каждый ждет своего шанса: кто-то выходит на футбольное поле, делает результат, кто-то выходит на замену, помогает команде. Ну а кто-то ждет своего шанса, который, возможно, завтра предоставится. Поэтому, на мой взгляд, все сильнейшие сегодня собраны в главной команде. А то, что возраст такой – у нас, наверное, самая большая школа в республике, поэтому хорошая преемственность, достаточно много кандидатов для того, чтобы попадать в главную команду. Все зависит от ребят.
В еще одном матче дня «Торпедо» обыграло «Слуцк» – 4:1.
Чемпионат продолжится в следующем месяце. Первые встречи 28-го тура запланированы на шестое ноября.