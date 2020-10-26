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​​​​​​​Сергей Ковальчук о матче с минчанами: «Мы сегодня выиграли, и я считаю, что заслуженно»

26 октября 2020 19:58
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Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» развязка все ближе. 26 октября были сыграны два заключительных матча 27-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Жодинское «Торпедо» принимало «Слуцк», а брестское «Динамо» гостило у «Минска».

​​​​​​​Сергей Ковальчук о матче с минчанами: «Мы сегодня выиграли, и я считаю, что заслуженно»-1

Поединок в столице выдался неожиданно упорным. Хозяева смогли навязать достойную борьбу действующему чемпиону. Этот день можно назвать знаменательным для персональных болельщиков Дениса Лаптева. Нападающий «Динамо» стал автором трех голов, правда, матч закончился со счетом 2:1 в пользу брестчан. Мимо достижения 51-го номера команды не смог пройти главный тренер Сергей Ковальчук.

​​​​​​​Сергей Ковальчук о матче с минчанами: «Мы сегодня выиграли, и я считаю, что заслуженно»-4

Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Поздравляю Дениса, что он забил третий гол в правильные ворота. Молодец, что он не сложил руки, а доказал, проявил характер. У него много было в игре силовых единоборств, стыков. Поле было, в принципе, неплохое, но мяч чуть-чуть так «подрабливал», где-то были вынужденные ошибки. Но в любом случае, мы сегодня выиграли, и я считаю, что заслуженно.

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В еще одном матче дня «Торпедо» обыграло «Слуцк» – 4:1. Чемпионат продолжится в следующем месяце. Первые встречи 28-го тура запланированы на 6 ноября.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Денис Лаптев # Фотофакт

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