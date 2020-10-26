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Генсек IIHF прокомментировал требования о переносе ЧМ-2021 из Минска

26 октября 2020 17:18
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Новости Беларуси. Генеральный секретарь Международной федерации хоккея на льду прокомментировал требования о переносе чемпионата мира в 2021 году из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек IIHF прокомментировал требования о переносе ЧМ-2021 из Минска-1

Хорст Лихтнер заявил, что не потерпит шантажа в свой адрес. И выразил убеждение, что если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира.

Генсек IIHF прокомментировал требования о переносе ЧМ-2021 из Минска-4

Напомним, планетарное первенство должно пройти в 2021 году в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

# Чемпионат мира по хоккею # Хорст Лихтнер # Фотофакт

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