Генсек IIHF прокомментировал требования о переносе ЧМ-2021 из Минска

Новости Беларуси. Генеральный секретарь Международной федерации хоккея на льду прокомментировал требования о переносе чемпионата мира в 2021 году из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорст Лихтнер заявил, что не потерпит шантажа в свой адрес. И выразил убеждение, что если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира.