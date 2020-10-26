Гандбольный матч белорусов с итальянцами перенесли из-за коронавируса

Наша сборная будет готовиться к квалификации мужского чемпионата Европы-2022, которая стартует на следующей неделе.

Новости Беларуси. С прицелом на континентальный форум. 27 октября в Ратомке начнется учебно-тренировочный сбор мужской команды Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Согласно жеребьевке соперниками белорусов по группе стали команды Норвегии, Латвии и Италии. Однако матч первого тура против аппенинцев, запланированный на 4 ноября в Минске, переносится на более поздний срок. Причина прозаична – коронавирусные ограничения. Совместно с двумя национальными федерациями ЕГФ согласует новую дату проведения в ближайшее время.