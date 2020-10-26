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ЧБ по футболу. «Неман» уступил «Славии», а «Шахтёр» обыграл «Энергетик-БГУ»

26 октября 2020 12:28
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Новости Беларуси. Сенсация в туре. 25 октября в «Беларусбанк – высшей лиге» состоялись три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Один из лидеров турнирной таблицы – «Неман» – дома потерпел неожиданное поражение от мозырской «Славии» – 1:2.

ЧБ по футболу. «Неман» уступил «Славии», а «Шахтёр» обыграл «Энергетик-БГУ»-1

А в другой встрече дня «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» – 2:1. Благодаря этой победе «горняки» поднимаются на второе место в турнирной таблице. Лидирует по прежнему БАТЭ.

ЧБ по футболу. «Неман» уступил «Славии», а «Шахтёр» обыграл «Энергетик-БГУ»-4

К слову, 26 октября состоятся еще два матча тура: «Минск» примет «Динамо-Брест», а «Торпедо-БелАЗ» сыграет со «Слуцком».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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