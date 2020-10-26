ЧБ по футболу. «Неман» уступил «Славии», а «Шахтёр» обыграл «Энергетик-БГУ»

Новости Беларуси. Сенсация в туре. 25 октября в «Беларусбанк – высшей лиге» состоялись три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Один из лидеров турнирной таблицы – «Неман» – дома потерпел неожиданное поражение от мозырской «Славии» – 1:2.

А в другой встрече дня «Шахтер» обыграл «Энергетик-БГУ» – 2:1. Благодаря этой победе «горняки» поднимаются на второе место в турнирной таблице. Лидирует по прежнему БАТЭ.