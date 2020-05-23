Главный тренер «Динамо-Брест»: мы сами виноваты, что оказались в таком положении

Новости Беларуси. У действующего чемпиона страны по футболу дела оставляют желать лучшего – из девяти матчей высшей лиги пять оказались проигрышными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Альшевский: есть уверенность в своих парнях и в том, что нам по силам обыграть «Динамо-Брест» Такое развитие событий заставляет болельщиков нервничать.

Вплоть до того, что во время последнего матча с БАТЭ фанаты скандировали «Ковальчук, уходи», после чего сам тренер сказал: надо что-то или кого-то менять, возможно, намекая на свою отставку.

Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:

Вопрос, скажем так, больше к руководству. В любом случае мы сами виноваты, что оказались в таком положении. Я уверен, что все в наших силах, чтобы исправить ситуацию.