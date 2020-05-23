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Главный тренер «Динамо-Брест»: мы сами виноваты, что оказались в таком положении

23 мая 2020 18:29
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Новости Беларуси. У действующего чемпиона страны по футболу дела оставляют желать лучшего – из девяти матчей высшей лиги пять оказались проигрышными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный тренер «Динамо-Брест»: мы сами виноваты, что оказались в таком положении-1

Кирилл Альшевский: есть уверенность в своих парнях и в том, что нам по силам обыграть «Динамо-Брест»

Такое развитие событий заставляет болельщиков нервничать.

Главный тренер «Динамо-Брест»: мы сами виноваты, что оказались в таком положении-4

Вплоть до того, что во время последнего матча с БАТЭ фанаты скандировали «Ковальчук, уходи», после чего сам тренер сказал: надо что-то или кого-то менять, возможно, намекая на свою отставку.

Главный тренер «Динамо-Брест»: мы сами виноваты, что оказались в таком положении-7

Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Вопрос, скажем так, больше к руководству. В любом случае мы сами виноваты, что оказались в таком положении. Я уверен, что все в наших силах, чтобы исправить ситуацию.

Главный тренер «Динамо-Брест»: мы сами виноваты, что оказались в таком положении-10

Но сейчас не хочется думать о чемпионате, сейчас все мысли у нас о завтрашней игре, о финальной игре на кубок.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Наталья Федорцова # Фотофакт

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