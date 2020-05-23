Иван Миранович о Николасе Альварадо: он всегда с нами онлайн. Никаких потерь в плане его присутствия мы не ощущаем

Новости Беларуси. Мировой пляжный футбол сейчас на паузе, международные соревнования возобновятся лишь в сентябре. Однако национальная команда Беларуси собирается подойти к ним во всеоружии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши игроки, в том числе и легионеры, проводят в Минске регулярные учебно-тренировочные сборы (первый состоялся на стыке апреля и мая, второй проходит прямо сейчас). Не мешает и отсутствие на тренерском мостике Николаса Альварадо – он пока в Испании и координирует действия своих подопечных с помощью соцсетей.

А еще национальная команда в эти дни принимает участие в мини-турнире. Сборной Беларуси противостоят соперники из национального чемпионата – «Щучин», «Брест» и кобринское «Полесье».

Иван Миранович, капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:

Работаем в штатном режиме, ежемесячные сборы проводим. Планомерно готовимся к сентябрю – возможно, в сентябре чемпионат обновится. Мы будем в полной боевой готовности. Не теряем это время, проводим его с пользой.

Если его, так скажем, физически с нами нет, он всегда с нами онлайн. Просматривает наши тренировки, пытается корректировать, пытается давать какие-то тактические моменты. Никаких потерь в плане его присутствия мы не ощущаем.