Он был легендой мирового тенниса. Умер Эшли Купер

Потеря в мире тенниса. После продолжительной болезни скончался восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Эшли Купер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралиец царил на мировых любительских кортах во второй половине 50-х годов ХХ столетия, когда добыл четыре титула в паре и четыре в одиночке на турнирах Grand Slam.