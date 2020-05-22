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Он был легендой мирового тенниса. Умер Эшли Купер

22 мая 2020 19:43
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Потеря в мире тенниса. После продолжительной болезни скончался восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Эшли Купер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был легендой мирового тенниса. Умер Эшли Купер-1

Он был легендой мирового тенниса. Умер Эшли Купер-3

Австралиец царил на мировых любительских кортах во второй половине 50-х годов ХХ столетия, когда добыл четыре титула в паре и четыре в одиночке на турнирах Grand Slam.

Он был легендой мирового тенниса. Умер Эшли Купер-6

Он был легендой мирового тенниса. Умер Эшли Купер-8

Особенно удачным стал 1958 год, когда Купер выиграл Australian Open, Уимблдонский турнир и US Open.

# Некролог # Эшли Купер # Фотофакт

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