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Чемпионат Беларуси по футболу. Какие матчи закроют 10-й тур

23 мая 2020 13:00
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Новости Беларуси. Итоги очередных матчей 10-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по футболу. Какие матчи закроют 10-й тур-1

В пятницу, 22 мая, «Шахтер» в Солигорске принимал «Белшину» и не оставил от обороны аутсайдера соревнований камня на камне. Правда, пропустив на 21-й минуте, гости затем успешно сдерживали атаки «горняков». Лишь в заключительной четверти часа силы оставили бобруйчан. Футболисты «Шахтера» еще три раза поразили неприятельские ворота и добились крупной победы 4:0. Сейчас клуб из Солигорска занимает третье место в чемпионате.

Чемпионат Беларуси по футболу. Какие матчи закроют 10-й тур-4

В другом вчерашнем матче встречались соседи по турнирной таблице – «Славия» и «Городея». Гости открыли счет в первом тайме, после перерыва мозыряне с пенальти отыгрались. В остатке ничья 1:1.

Чемпионат Беларуси по футболу. Какие матчи закроют 10-й тур-7

10 тур «Беларусбанк – высшей лиги» завершится 23 мая тремя матчами. «Слуцк» дома сыграет с дебютантом турнира «Рухом». «Ислочь» встретится с РЦОР-БГУ, а «Витебск» примет минское «Динамо».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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