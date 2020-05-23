Чемпионат Беларуси по футболу. Какие матчи закроют 10-й тур

В пятницу, 22 мая, «Шахтер» в Солигорске принимал «Белшину» и не оставил от обороны аутсайдера соревнований камня на камне. Правда, пропустив на 21-й минуте, гости затем успешно сдерживали атаки «горняков». Лишь в заключительной четверти часа силы оставили бобруйчан. Футболисты «Шахтера» еще три раза поразили неприятельские ворота и добились крупной победы 4:0. Сейчас клуб из Солигорска занимает третье место в чемпионате.