Чемпионат Беларуси по футболу. Какие матчи закроют 10-й тур

Новости Беларуси. Итоги очередных матчей 10-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоги очередных матчей 10-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пятницу, 22 мая, «Шахтер» в Солигорске принимал «Белшину» и не оставил от обороны аутсайдера соревнований камня на камне. Правда, пропустив на 21-й минуте, гости затем успешно сдерживали атаки «горняков». Лишь в заключительной четверти часа силы оставили бобруйчан. Футболисты «Шахтера» еще три раза поразили неприятельские ворота и добились крупной победы 4:0. Сейчас клуб из Солигорска занимает третье место в чемпионате.
В другом вчерашнем матче встречались соседи по турнирной таблице – «Славия» и «Городея». Гости открыли счет в первом тайме, после перерыва мозыряне с пенальти отыгрались. В остатке ничья 1:1.
10 тур «Беларусбанк – высшей лиги» завершится 23 мая тремя матчами. «Слуцк» дома сыграет с дебютантом турнира «Рухом». «Ислочь» встретится с РЦОР-БГУ, а «Витебск» примет минское «Динамо».