Кирилл Альшевский: есть уверенность в своих парнях и в том, что нам по силам обыграть «Динамо-Брест»

Новости Беларуси. Менее суток остается до старта финального матча Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз титул оспорят борисовский БАТЭ и действующий чемпион страны брестское «Динамо».
Новости Беларуси. Менее суток остается до старта финального матча Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз титул оспорят борисовский БАТЭ и действующий чемпион страны брестское «Динамо».
На тренировках обеих команд побывала наш корреспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Несмотря на многочисленные отмены массовых мероприятий, столичный стадион «Динамо» продолжает жить. И во многом благодаря белорусскому футболу, который интересен болельщикам со всего света.
Конечно, из-за непростой эпидемиологической ситуации аншлага 24 мая не будет. Болельщиков на трибунах рассадят в шахматном порядке, чтобы максимально уменьшить риск заражения. Но в том, что люди придут, сомнений нет, ведь завтра нас ждет красивый футбол.
К слову, на этой неделе БАТЭ и «Динамо» уже встречались в рамках чемпионата Беларуси. Эта встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу борисовской команды. Нужно отдать должное, сейчас подопечные Кирилла Альшевского находятся на подъеме, «желто-синие» в высшей лиге не проигрывают на протяжении семи матчей.
Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:
Отдохнула? Да, думаю, что отдохнула. В любом случае после победы, тем более над «Брестом», готовиться к финалу проще.
На данный момент нет волнения. Может быть, завтра что-то появится. Но есть уверенность в своих парнях, и есть уверенность в том, что нам по силам обыграть. Но с учетом того, что это все-таки одна игра и это финал кубка, может произойти все что угодно.
Последний раз БАТЭ и «Динамо» играли в финале Кубка Беларуси в 2018 году. Тогда победа осталась за брестчанами.
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Чем закончится это противостояние – узнаем завтра. Матч начнется в 17:00 на столичном стадионе «Динамо».