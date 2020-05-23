Кирилл Альшевский: есть уверенность в своих парнях и в том, что нам по силам обыграть «Динамо-Брест»

Новости Беларуси. Менее суток остается до старта финального матча Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз титул оспорят борисовский БАТЭ и действующий чемпион страны брестское «Динамо».

Наталья Федорцова, корреспондент: Несмотря на многочисленные отмены массовых мероприятий, столичный стадион «Динамо» продолжает жить. И во многом благодаря белорусскому футболу, который интересен болельщикам со всего света.

Конечно, из-за непростой эпидемиологической ситуации аншлага 24 мая не будет. Болельщиков на трибунах рассадят в шахматном порядке, чтобы максимально уменьшить риск заражения. Но в том, что люди придут, сомнений нет, ведь завтра нас ждет красивый футбол.

К слову, на этой неделе БАТЭ и «Динамо» уже встречались в рамках чемпионата Беларуси. Эта встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу борисовской команды. Нужно отдать должное, сейчас подопечные Кирилла Альшевского находятся на подъеме, «желто-синие» в высшей лиге не проигрывают на протяжении семи матчей.

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:

Отдохнула? Да, думаю, что отдохнула. В любом случае после победы, тем более над «Брестом», готовиться к финалу проще.

На данный момент нет волнения. Может быть, завтра что-то появится. Но есть уверенность в своих парнях, и есть уверенность в том, что нам по силам обыграть. Но с учетом того, что это все-таки одна игра и это финал кубка, может произойти все что угодно.