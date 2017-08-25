Александр Лукашенко проводит встречу с игроками и тренерским составом ХК «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты должны показывать достойную игру. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с игроками и тренерским составом хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси этот вид спорта поддерживают на очень высоком уровне. У нас рекордное количество любителей хоккея, поэтому от игроков ждут не только хороших результатов, но и зрелищной игры. Напряжённые матчи - обязанность хоккеистов. Чтобы команда играла слаженно, найти общий язык им нужно ещё до выхода на лёд. В первую очередь, должна быть дисциплина, но это не значит, что игроки лишены права голоса – все решения принимаются коллегиально.