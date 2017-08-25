БАТЭ обыграл «Александрию» и вышел в группу Лиги Европы: как это было

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ все же сыграет на групповой стадии Лиги Европы. В драматичном ответном сражении с украинской Александрией наш чемпион оформил непростую победу – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме Станислав Драгун сфолил в штрафной и подарил хозяевам право на пенальти, который реализовал Василий Грицук. Однако во второй половине всё в какой-то момент перевернулось с ног на голову. Ммрко Иванич на 70-й минуте выравнял цифры на табло, а на 73-й позволил «желто-синим» захватить лидерство. Больше голов в этой игре зрители не увидели – БАТЭ прорубил себе окно в евро-осень и уже сегодня – 25 августа – узнает соперников по группе.