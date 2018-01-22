ЧЕ-2018. Белорусская женская сборная по индорхоккею завоевала бронзовые медали
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею повторила успех 2016 года и вновь завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проходили в Чехии. Наши девушки пропустили вперед лишь грандов – команды Германии и Голландии. В матче за третье место подопечные Хермана Круиса переиграли хозяек площадки чешек со счетом 5:3.
22 января сборная Беларуси вернулась на Родину. В Национальном аэропорту медалисток встречали родные, друзья, функционеры и наша съемочная группа.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Девчонки добились, я думаю, очень хорошего результата, бронзовой медали чемпионата Европы. Они проиграли только немкам и голландкам, поэтому это, я считаю, огромный успех. Буквально скоро у нас чемпионат мира, где мы поборемся с ними и попытаемся у них выиграть. Будем бороться тоже за медали финала чемпионата мира.
Рита Батура, капитан женской сборной Беларуси по индорхоккею:
Конечно, могли попасть в финал, но как-то не сложилось немножко. В полуфинале не хватило нам, наверное, удачи. В полуфинале были моменты, мы должны были реализовать, но, видимо, что-то пошло не так. Я думаю, что этот проигрыш, так скажем, даст нам больше силы и уверенности на чемпионате мира, и мы все-таки будем стоять на пьедестале повыше.
4 февраля наши девушки отправятся в Германию, где стартует финальная часть чемпионата мира. Главный трофей оспорит дюжина сильнейших сборных планеты. В дебютном матче 7 февраля белоруски встретятся с коллегами из США. Победитель форума определится четырьмя днями позднее.