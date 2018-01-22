Australian Open. Джокович покидает турнир, проиграв 58 ракетке мира

Новости мира. В мужской одиночной сетке Australian Open 22 января случилась громкая сенсация, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шестикратный победитель турнира Новак Джокович не смог пробиться в четвертьфинал, уступив в трех партиях малоизвестному теннисисту из Южной Кореи Чон Хёну. Азиат, имеющий 58 рейтинг, взял первый сэт на тай-брэйке. Причем по его ходу вел 4:0, но растранжирил перевес.

Следующую партию кореец тоже начал ударно: лидировал 3:0, затем 4:1, однако в итоге позволил Джоковичу восстановить паритет. К счастью для Чон Хёна, в решающий момент удача заняла его сторону – 7:5. Наконец в третьем сэте, как и в первом, дело дошло до тай-брэйка. Фортуна не изменила спортсмену из Южной Кореи и на этот раз.