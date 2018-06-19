«Вашингтон Кэпиталз» не продлил контракт с главным тренером Барри Троцем

Клуб из столицы США объявил о том, что заканчивающийся 1 июля контракт с главным тренером Барри Троцем, продлен не будет. По некоторым данным стороны не смогли договориться о финансовых условиях нового соглашения. Троц работал с «Кэпиталз» на протяжении четырех лет – с 2014 года. В этом сезоне команда впервые в истории завоевала кубок Стэнли.