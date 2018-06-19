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«Вашингтон Кэпиталз» не продлил контракт с главным тренером Барри Троцем

19 июня 2018 10:17
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Новости США. Неожиданная новость пришла из стана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», ставшего в этом сезоне обладателем кубка Стэнли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Вашингтон Кэпиталз» не продлил контракт с главным тренером Барри Троцем-1

Клуб из столицы США объявил о том, что заканчивающийся 1 июля контракт с главным тренером Барри Троцем, продлен не будет. По некоторым данным стороны не смогли договориться о финансовых условиях нового соглашения. Троц работал с «Кэпиталз» на протяжении четырех лет – с 2014 года. В этом сезоне команда впервые в истории завоевала кубок Стэнли.

# Хоккей # Фотофакт

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