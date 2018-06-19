«Будут приземляться в точку диаметром 2 сантиметра»: что покажут на соревнованиях по парашютному спорту в июле

Новости Беларуси. О новой дисциплине в состязаниях рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту и фестиваля #Пронебо:

Второй вид в этом году – это парашютный спорт. Впервые мы будем проводить соревнования по такой дисциплине как «точность приземления». Парашютисты прямо перед зрителями будут приземляться на маты в точку диаметром 2 сантиметра.

Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?