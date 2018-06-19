Прямой эфир

«Будут приземляться в точку диаметром 2 сантиметра»: что покажут на соревнованиях по парашютному спорту в июле

19 июня 2018 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О новой дисциплине в состязаниях рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту и фестиваля #Пронебо:
Второй вид в этом году – это парашютный спорт. Впервые мы будем проводить соревнования по такой дисциплине как «точность приземления». Парашютисты прямо перед зрителями будут приземляться на маты в точку диаметром 2 сантиметра.

Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?

# Авиация # Александра Садовникова

Другие новости рубрики

Все новости
«GPS-навигаторы использовать нельзя. Карту выдают на 5 минут»: как проходят соревнования по вертолётному спорту
19 июня 2018 13:16

«GPS-навигаторы использовать нельзя. Карту выдают на 5 минут»: как проходят соревнования по вертолётному спорту

«Вашингтон Кэпиталз» не продлил контракт с главным тренером Барри Троцем
19 июня 2018 10:17

«Вашингтон Кэпиталз» не продлил контракт с главным тренером Барри Троцем

Как прошёл матч «Витебска» и минского «Динамо» в рамках 12 тура «Беларусбанк – высшей лиги»? Репортаж СТВ
19 июня 2018 10:12

Как прошёл матч «Витебска» и минского «Динамо» в рамках 12 тура «Беларусбанк – высшей лиги»? Репортаж СТВ