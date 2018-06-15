«Мы достойно организуем и примем это мероприятие». Кто примет участие в ЧЕ по индорхоккею в Беларуси в 2020 году?

Новости Беларуси. Топ-державы женского индорхоккея снова в Минске. Беларусь получила право принять чемпионат Европы в 2020 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчи пройдут с 24 по 26 января. За титул сильнейшей сборной Старого Света, наравне с хозяйками, будут сражаться австрийки, бельгийки, немки, голландки, украинки, чешки и швейцарки.

Напомним, что в 2016 году Минск уже проводил чемпионат Европы и заслужил высочайшую оценку от зарубежных функционеров. На данный момент наша сборная занимает третье место в мире, благодаря бронзовым медалям, завоеванным на Кубке мира и Континентальном первенстве.