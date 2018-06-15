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Во второй день ЧМ по футболу будут сыграны 3 матча

15 июня 2018 08:32
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Новости мира. 15 июня в рамках чемпионата пройдут 3 матча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй день ЧМ по футболу будут сыграны 3 матча-1

На статус главной игры дня претендует матч между сборными Португалии и Испании в Сочи. в Санкт-Петербурге встретятся команды Марокко и Ирана, а в Екатеринбурге на поле выйдут египтяне и уругвайцы.

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# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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