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«Адекватно оценивают развитие баскетбола в нашей стране». Рыженков о турнире памяти Семёна Халипского в Минске

15 июня 2018 08:00
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Новости Беларуси. Турнир памяти Семена Халипского, который 15 июня стартует в белорусской столице, станет тестовым перед чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции.

Напомним, в 2018 году состязания изменили формат: вместо национальных женских сборных нынче всё внимание молодежи. Совсем скоро команде под управлением Виктории Дацун предстоит играть в компании сильнейших держав планеты. Поэтому сегодняшний старт тренерский штаб рассматривает лишь как один из этапов подготовки.

«Адекватно оценивают развитие баскетбола в нашей стране». Рыженков о турнире памяти Семёна Халипского в Минске-1

«Адекватно оценивают развитие баскетбола в нашей стране». Рыженков о турнире памяти Семёна Халипского в Минске-3

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Команды приедут очень представительные. Сборная Китая уже находится в нашей стране. Также сборная Чехии и сборная Эстонии. Но сборная Чехии и сборная Эстонии на один возраст выше. Сборная Китая нашего возраста. Надо понимать, что сборная Китая – это 3 место в Азиатских играх, поэтому это непростая команда.

То, что к нам приехали, – значит адекватно оценивают развитие баскетбола в нашей стране и подготовку нашей команды.

«Адекватно оценивают развитие баскетбола в нашей стране». Рыженков о турнире памяти Семёна Халипского в Минске-6

# Баскетбол # Фотофакт

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