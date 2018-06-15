«Адекватно оценивают развитие баскетбола в нашей стране». Рыженков о турнире памяти Семёна Халипского в Минске

Новости Беларуси. Турнир памяти Семена Халипского, который 15 июня стартует в белорусской столице, станет тестовым перед чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции.

Напомним, в 2018 году состязания изменили формат: вместо национальных женских сборных нынче всё внимание молодежи. Совсем скоро команде под управлением Виктории Дацун предстоит играть в компании сильнейших держав планеты. Поэтому сегодняшний старт тренерский штаб рассматривает лишь как один из этапов подготовки.