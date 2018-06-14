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Российский футболист Александр Головин может перейти в «Ювентус»

14 июня 2018 13:07
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Новости России. А один из лидеров российской футбольной сборной – Александр Головин по всей видимости продолжит карьеру в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российский футболист Александр Головин может перейти в «Ювентус»-1

А именно в туринском «Ювентусе». Сообщается, что клубы уже достигли соглашения, а сумма отступных за полузащитника составит 20 миллионов евро.

Российский футболист Александр Головин может перейти в «Ювентус»-4

Теперь сторонам осталось только разработать структуру сделки, которую «Юве» намерен заключить до чемпионата мира, где трансферная стоимость Головина теоретически может вырасти.

# Футбол # Фотофакт

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