Российский футболист Александр Головин может перейти в «Ювентус»

Новости России. А один из лидеров российской футбольной сборной – Александр Головин по всей видимости продолжит карьеру в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А именно в туринском «Ювентусе». Сообщается, что клубы уже достигли соглашения, а сумма отступных за полузащитника составит 20 миллионов евро.