Российский футболист Александр Головин может перейти в «Ювентус»

Новости России. А один из лидеров российской футбольной сборной – Александр Головин по всей видимости продолжит карьеру в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости России. А один из лидеров российской футбольной сборной – Александр Головин по всей видимости продолжит карьеру в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А именно в туринском «Ювентусе». Сообщается, что клубы уже достигли соглашения, а сумма отступных за полузащитника составит 20 миллионов евро.
Теперь сторонам осталось только разработать структуру сделки, которую «Юве» намерен заключить до чемпионата мира, где трансферная стоимость Головина теоретически может вырасти.