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Метатель молота Павел Борейша и тяжелоатлетка Дарья Наумова стали серебряными призерами Всемирной универсиады

24 августа 2017 20:49
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Новости Беларуси. Метатель молота Павел Борейша и тяжелоатлетка Дарья Наумова 24 августа принесли нашей стране по серебру на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борейша в лучшей попытке отправил снаряд на 77 метров 98 сантиметров.

Метатель молота Павел Борейша и тяжелоатлетка Дарья Наумова стали серебряными призерами Всемирной универсиады-1

Это оказалось ровно на три метра дальше, чем у бронзового призера из Молдовы Сергея Маргиева. Однако триумфатору, поляку Павлу Файдэку, белорус уступил более метра. Что касается Наумовой, то она стала второй по сумме двоеборья в весовой категории до 75 килограммов. На подиуме Дарья оказалась единственной европейской атлеткой – остальные медали достались азиаткам.

# Фотофакт # Тяжелая атлетика

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