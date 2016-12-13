Португальский футболист Криштиану Роналду стал четырехкратным обладателем «Золотого мяча»

Криштиану Роналду в очередной раз стал обладателем «Золотого мяча». Еще до объявления результатов голосования в этом не сомневался никто из мировой футбольной общественности, так что в понедельник журнал «Франс футбол» всего лишь раскрыл секрет Полишинеля.

Минувший год сложился для звездного португальца более чем успешно: он не только выиграл с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, но и впервые в карьере завоевал серьезный титул на уровне сборных. Речь, конечно же, про победу на Евро вместе с командой родной страны.

У его главного конкурента в борьбе за «Золотой мяч» – Лионеля Месси – козырь был только один: титул чемпиона Испании в составе «Барселоны». Третью позицию по итогам голосования журналистов занял французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Возврашаясь к Роналду, стоит отметить, что для него это четвертый «Золотой мяч». Правда, лично присутствовать на церемонии вручения Криштиану не смог – сейчас вместе с «Реалом» он находится в Японии, где готовится выступить на клубном чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».