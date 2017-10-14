Финал турнира в Тяньцзине: Арина Соболенко сыграет с Марией Шараповой

Новости Беларуси. Стали известны имена спортсменок, которые сыграют в финале турнира в Тяньцзине в Китае. В решающем мачте за победу будут сражаться белоруска Арина Соболенко и россиянка Мария Шарапова.

Игра состоится 15 октября. Призовой фонд турнира почти 500 тысяч долларов.

19-летняя Арина Соболенко в полуфинале сумела одержать победу над итальянкой Сарой Эррани. В рейтинге мировых теннисисток белоруска занимает 102 позицию, однако на следующей неделе Соболенко поднимется в списке и попадет в топ-100 – впервые в своей спортивной карьере.

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