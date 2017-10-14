Финал турнира в Тяньцзине: Арина Соболенко сыграет с Марией Шараповой
Новости Беларуси. Стали известны имена спортсменок, которые сыграют в финале турнира в Тяньцзине в Китае. В решающем мачте за победу будут сражаться белоруска Арина Соболенко и россиянка Мария Шарапова.
Игра состоится 15 октября. Призовой фонд турнира почти 500 тысяч долларов.
19-летняя Арина Соболенко в полуфинале сумела одержать победу над итальянкой Сарой Эррани. В рейтинге мировых теннисисток белоруска занимает 102 позицию, однако на следующей неделе Соболенко поднимется в списке и попадет в топ-100 – впервые в своей спортивной карьере.
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Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Это позволит теннисистке обойти теннисистку Александру Саснович и стать первой ракеткой Беларуси.
В начале октября на своей странице в социальных сетях Соболенко писала, что «вы должны бороться, несмотря ни на что, независимо от того, как вы себя чувствуете в данный момент, все, что вам нужно сделать, это сражаться до конца».
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
В полуфинальном матче нынешнего турнира в Китае Мария Шарапова обыграла китаянку Шуай Пэн.
Для 30-летней Марии Шараповой финал турнира в Тяньцзине станет первым после дисквалификации из-за приема запрещенного препарата. Последний раз в финале турниров WTA российская теннисистка играла весной 2015 года в Риме.
Чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации
Фото: instagram.com/mariasharapova
Экс-первая ракетка мира постепенно поднимается в мировом топе. Победа в полуфинале обеспечила ей попадание в список семидесяти сильнейших мировых теннисисток.
В нынешнем году впервые за 12 лет в десятке богатейших спортсменок мира в рейтинге нет Марии Шараповой (смотрите здесь).
Фото: instagram.com/mariasharapova
Напомним, что дисквалификация Марии Шараповой закончилась в конце апреля 2017 года. Она длилась пятнадцать месяцев.
В середине сентября Мария Шарапова представила свою автобиографию «Неудержимая» – здесь подробнее.