Фигурист Ковтун о ЧМ: Меня не интересуют ни места, ни баллы

Новости России. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото чемпионата мира-2014 в мужском одиночном катании. По итогам двух соревновательных дней – короткая и произвольная программы – спортсмен набрал 282,59 балла.

Россиянин Максим Ковтун занял четвертое место (247,37 балла).

В следующем сезоне спортсмен планирует значительно повысить сложность своих программ.

Максим Ковтун в интервью «Советскому спорту»:

Я еще в первый день чемпионата говорил, что меня не интересуют ни места, ни баллы. Главное, мои тренеры довольны. Они видят вдаль, а я вижу только то, что находится передо мной сейчас. Я вижу, что все в порядке, все хорошо. Мы еще не разговаривали обо всем, но тренеры, повторюсь, очень рады тому, что я показал в Саитаме. Стало легче кататься. Научился бороться с волнением. Зрителей то ого-го сколько в Японии приходит, еще достаточно жарко, я привык кататься на холодном катке в ЦСКА, когда на льду прохладно – для меня это идеально. А тут духота влияет на мозг. Я перестал на это обращать внимание, и это все в дальнейшем будет состыковываться. С большей выносливостью, стабильностью и лучшим катанием.

Состав сборной России на чемпионате мира в Японии:

Танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Никита Кацалапов, Виктория Синицина – Руслан Жиганшин.

Пары: Юлия Антипова – Нодари Маисурадзе, Вера Базарова – Юрий Ларионов, Ксения Столбова – Федор Климов.

Мужчины: Максим Ковтун.

Женщины: Юлия Липницкая, Анна Погорилая.

К медалям на коньках он шел 24 года, для завоевания театральных подмостков – месяц репетиций и уроки мастерства. Партнеры прекрасно понимают, кто в этом спектакле приглашенная звезда.

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