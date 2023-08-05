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Дзюдо. Серебро и 3 бронзы завоевали белорусские спортсмены на II Играх стран СНГ

05 августа 2023 18:12
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В Гомеле в рамках II Игр стран СНГ стартовали соревнования по дзюдо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзюдо. Серебро и 3 бронзы завоевали белорусские спортсмены на II Играх стран СНГ-1

Белорусские спортсмены сегодня добыли четыре медали. Был шанс у Арины Макеенко в весовой категории до 48 килограммов завоевать золото игр, однако в финале наша дзюдоистка уступила Сабине Азаматовой из Узбекистана. На счету белоруски серебро. В поединке за 3-е место в категории до 44 килограммов на татами сошлись две отечественные спортсменки. В противостоянии Софьи Воропай и Марии Бардашевич победу одержала Софья. Она и стала бронзовой медалисткой соревнований.

Дзюдо. Серебро и 3 бронзы завоевали белорусские спортсмены на II Играх стран СНГ-4

Григорий Зурначян в категории до 55 килограммов в поединке за 3-е место уверенно иппоном взял верх над узбеком Мухаммаджоном Машариновым и также завоевал бронзовую награду. Еще одну чистую победу иппоном одержал белорус Матвей Сычев над представителем Азербайджана Умудом Гурбановым и стал бронзовым призером Игр.

# Игры стран СНГ # Арина Макеенко # Фотофакт

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