Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ

Андрей Балецкий, генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола:

Церемонию открытия можно как учебное пособие показывать, причем на абсолютно любом уровне. Это было просто феерично. Брест принимал уже огромное количество соревнований самого высочайшего уровня: и на уровне национальных команд, и на уровне клубных соревнований. Поэтому да, Брест был неслучайно выбран для гандбольной локации. Думаю, ни у кого нет вопросов по организационным аспектам.