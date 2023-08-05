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Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ

05 августа 2023 14:09
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Новости Беларуси. Брест погрузился в гандбольные баталии, старт состязаниям на главной арене дали ярко. Балетные па соединили с современными танцевальными стилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ-1

По белорусской традиции спортсменам вручили каравай – символ радушия и гостеприимства.

Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ-4

Андрей Балецкий, генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола:
Церемонию открытия можно как учебное пособие показывать, причем на абсолютно любом уровне. Это было просто феерично. Брест принимал уже огромное количество соревнований самого высочайшего уровня: и на уровне национальных команд, и на уровне клубных соревнований. Поэтому да, Брест был неслучайно выбран для гандбольной локации. Думаю, ни у кого нет вопросов по организационным аспектам.

Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ-7

Фан-зона II Игр стран СНГ в Бресте расположилась на пешеходной Советской. Фестиваль мороженого – для этого привезли более 400 килограммов лакомства, трансляция Игр на большом экране и интерактивные развлечения для болельщиков.

Старт дали ярко. Брест погрузился в гандбольные матчи II Игр стран СНГ-10

А уже вечером настроение поклонников спорта в фан-зоне зажжет известный диджей Дмитрий Молош.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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