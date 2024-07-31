В Минске состоялась ежегодная отчётная конференция Федерации хоккея Беларуси

В Минске состоялась ежегодная отчетная конференция Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ней были подведены итоги работы организации по всем направлениям за прошедший сезон.

Он получился плодотворным и насыщенным. Не обошлось и без ярких достижений. На драфте НХЛ Артем Левшунов установил национальный рекорд. Защитника «Чикаго» выбрали под общим вторым номером. Также в прошлом сезоне впервые в истории белорусского хоккея учреждена женская лига. В экстралиге приятно удивил «Брест», который сыграл в первом для себя финале. При этом во время плей-офф Кубка Президента был зафиксирован 31 аншлаг на аренах. Особое внимание Федерация продолжает уделять развитию всех аспектов детского-юношеского спорта.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Каждый сезон разный. В этом сезоне тоже были у нас новые вызовы в составе наших молодых команд, в составе наших молодежных, детский спорт нас порадовал. Нам предстоит еще очень большая работа, потому что мы федерация, которая хочет быть первой, которая хочет развиваться.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания:

Расслабляться ни в коем случае нельзя, хоть и у нас есть текущие результаты, которыми нужно гордиться и можно гордиться. Но для того, чтобы добиться действительно новых результатов уже на взрослом уровне, нам нужно постоянно искать новые точки роста, новые инструменты и новые инициативы для развития вида спорта. Только тогда результаты Федерации хоккея можно будет считать успешными.