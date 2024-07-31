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В Минске состоялась ежегодная отчётная конференция Федерации хоккея Беларуси

31 июля 2024 18:43
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В Минске состоялась ежегодная отчетная конференция Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ней были подведены итоги работы организации по всем направлениям за прошедший сезон.

В Минске состоялась ежегодная отчётная конференция Федерации хоккея Беларуси-1

Он получился плодотворным и насыщенным. Не обошлось и без ярких достижений. На драфте НХЛ Артем Левшунов установил национальный рекорд. Защитника «Чикаго» выбрали под общим вторым номером. Также в прошлом сезоне впервые в истории белорусского хоккея учреждена женская лига. В экстралиге приятно удивил «Брест», который сыграл в первом для себя финале. При этом во время плей-офф Кубка Президента был зафиксирован 31 аншлаг на аренах. Особое внимание Федерация продолжает уделять развитию всех аспектов детского-юношеского спорта.

В Минске состоялась ежегодная отчётная конференция Федерации хоккея Беларуси-4

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Каждый сезон разный. В этом сезоне тоже были у нас новые вызовы в составе наших молодых команд, в составе наших молодежных, детский спорт нас порадовал. Нам предстоит еще очень большая работа, потому что мы федерация, которая хочет быть первой, которая хочет развиваться.

В Минске состоялась ежегодная отчётная конференция Федерации хоккея Беларуси-7

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания:
Расслабляться ни в коем случае нельзя, хоть и у нас есть текущие результаты, которыми нужно гордиться и можно гордиться. Но для того, чтобы добиться действительно новых результатов уже на взрослом уровне, нам нужно постоянно искать новые точки роста, новые инструменты и новые инициативы для развития вида спорта. Только тогда результаты Федерации хоккея можно будет считать успешными.

В Минске состоялась ежегодная отчётная конференция Федерации хоккея Беларуси-10

Во вторник, 30 июля, стартовал первый турнир нового хоккейного сезона – Кубок Руслана Салея. За трофей сражаются 14 команд.

# Хоккей Беларуси # Александр Богданович # Дмитрий Басков

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