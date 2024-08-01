Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Белоруска не без проблем прошла менее рейтинговую россиянку Камиллу Рахимову. Девушки сражались 2 часа и 45 минут. Успех в итоге сопутствовал нашей спортсменке – 7:5, 4:6, 6:4. Таким образом, в Америке может случиться отечественное дерби. Для этого необходимо, чтобы в вечерней сессии Виктория Азаренко прошла китаянку Ван.