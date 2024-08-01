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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

01 августа 2024 11:20
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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира категории 500 в Вашингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне-1

Белоруска не без проблем прошла менее рейтинговую россиянку Камиллу Рахимову. Девушки сражались 2 часа и 45 минут. Успех в итоге сопутствовал нашей спортсменке – 7:5, 4:6, 6:4. Таким образом, в Америке может случиться отечественное дерби. Для этого необходимо, чтобы в вечерней сессии Виктория Азаренко прошла китаянку Ван.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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