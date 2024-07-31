«Гомель» одержал победу против «Могилёва» на Кубке Салея

Сегодня, 31 июля, на Кубке Салея были запланированы два поединка. «Могилев» на своей площадке принимал «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот матч носил в том числе и благотворительный характер. На игре присутствовал Артем Подяловский, парень из Могилева, у которого выявлено генетическое заболевание. Поединок был посвящен сбору средств на его лечение. Игра завершилась в пользу «рысей» – 4:1. Во втором матче в Орше местный «Локомотив» встречался с «Витебском» – 0:2.