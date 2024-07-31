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«Гомель» одержал победу против «Могилёва» на Кубке Салея

31 июля 2024 19:16
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Сегодня, 31 июля, на Кубке Салея были запланированы два поединка. «Могилев» на своей площадке принимал «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» одержал победу против «Могилёва» на Кубке Салея-1

Этот матч носил в том числе и благотворительный характер. На игре присутствовал Артем Подяловский, парень из Могилева, у которого выявлено генетическое заболевание. Поединок был посвящен сбору средств на его лечение. Игра завершилась в пользу «рысей» – 4:1. Во втором матче в Орше местный «Локомотив» встречался с «Витебском» – 0:2.

# Хоккей

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