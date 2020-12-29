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Виталий Жуковский покинул пост главного тренера ФК «Ислочь»

29 декабря 2020 15:24
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Новости Беларуси. Виталий Жуковский покинул пост главного тренера ФК «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для команды он давно уже получил статус эпохального, ведь за 11 лет, что специалист возглавлял коллектив, в копилку клуба было собрано немало достижений. Под руководством Жуковского команда из Минской области проделала путь от любительского до профессионального уровня.

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера ФК «Ислочь»-1

«Ислочь» становилась бронзовым призером Второй лиги и Кубка регионов УЕФА, а также чемпионом Первой лиги. Последние пять лет «волки» выступали в Высшей лиге, в которой прослыли «кусачей» командой, способной отобрать очки у фаворитов турнира. В 2019 году Жуковский привел клуб к пятому месту в чемпионате и полуфиналу Кубка страны.

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера ФК «Ислочь»-4

О своем дальнейшем месте работы наставник не сообщил. По некоторой информации, он может возглавить БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Фотофакт

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