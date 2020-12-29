Новости Беларуси. Виталий Жуковский покинул пост главного тренера ФК «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для команды он давно уже получил статус эпохального, ведь за 11 лет, что специалист возглавлял коллектив, в копилку клуба было собрано немало достижений. Под руководством Жуковского команда из Минской области проделала путь от любительского до профессионального уровня.

«Ислочь» становилась бронзовым призером Второй лиги и Кубка регионов УЕФА, а также чемпионом Первой лиги. Последние пять лет «волки» выступали в Высшей лиге, в которой прослыли «кусачей» командой, способной отобрать очки у фаворитов турнира. В 2019 году Жуковский привел клуб к пятому месту в чемпионате и полуфиналу Кубка страны.