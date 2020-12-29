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Алимбекова и Смольский приняли участие в Рождественской гонке. С какими результатами они выступили?

29 декабря 2020 10:46
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Новости Беларуси. Динара Алимбекова и Антон Смольский поучаствовали в традиционной биатлонной Рождественской гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программу турнира входили две дисциплины – масс-старт и пасьют. Увы, но ничего выдающегося наши стреляющие лыжники продемонстрировать не смогли.

Алимбекова и Смольский приняли участие в Рождественской гонке. С какими результатами они выступили?-1

В масс-старте белорусы на двоих заработали 7 промахов. И как итог – 8-е место в протоколе. Отставание от лидеров составило почти 2 минуты.

Во втором виде программы – преследовании – наших биатлонистов вновь подвела стрельба. Они оставили 8 незакрытых мишеней. Это только 8-я позиция в итоговом реестре.

Алимбекова и Смольский приняли участие в Рождественской гонке. С какими результатами они выступили?-4

А вне конкуренции, причем во второй раз за вечер, были россияне. Имена победителей – Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Евгения Павлова # Матвей Елисеев # Фотофакт

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