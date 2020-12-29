Алимбекова и Смольский приняли участие в Рождественской гонке. С какими результатами они выступили?

В программу турнира входили две дисциплины – масс-старт и пасьют. Увы, но ничего выдающегося наши стреляющие лыжники продемонстрировать не смогли.

Новости Беларуси. Динара Алимбекова и Антон Смольский поучаствовали в традиционной биатлонной Рождественской гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В масс-старте белорусы на двоих заработали 7 промахов. И как итог – 8-е место в протоколе. Отставание от лидеров составило почти 2 минуты.

Во втором виде программы – преследовании – наших биатлонистов вновь подвела стрельба. Они оставили 8 незакрытых мишеней. Это только 8-я позиция в итоговом реестре.