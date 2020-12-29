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  • ​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»

29 декабря 2020 18:40
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Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ее участники – это представители разных организаций, которые приезжают в детские интернаты, дома семейного типа, больницы.

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»-1

29 декабря делегация Национального олимпийского комитета посетила Детский городок Ленинского района Минска. Здесь живут ребята, которые остались без попечения родителей.

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»-4

Гости – а это олимпийские чемпионы – гребцы братья Богдановичи, борец греко-римского стиля Камандар Маджидов, призеры международных стартов прыгун в высоту Максим Недосеков и прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова – привезли ребятам подарки. Это и спортивный инвентарь, и различные полезные бытовые приборы. Гости не стеснялись участвовать в различных активностях, приготовленных ребятами.

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»-7

Так, например, Андрей Богданович стал финалистом самого популярного детского конкурса «лишний стул», а Анастасия Мирончик-Иванова быстрее всех провела машинку с мандаринами между фишками.

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»-10

Виктор Лукашенко, первый вице-президент НОК:
Какое бы настроение ни было, когда приезжаешь на такие мероприятия, оно всегда очень положительное, очень трогательное. Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить. Не только для того, чтобы детям принести какую-то радость – эту крупицу, которую мы можем сделать. Но и для того, чтобы другие, видя это, также внесли свой вклад в это хорошее настроение. Да, здесь несколько ребят занимаются, поэтому очень важно было бы – ладно мы, чиновники, может это и хорошо как пример, но спортсмены – а, наверное, дети все-таки больше их хотят видеть – детям, конечно, будет интереснее с ними пообщаться. Может, кого-то это и сподвигнет на более серьезные свершения.

# Новый год # Виктор Лукашенко # Камандар Маджидов # Максим Недосеков # Анастасия Мирончик-Иванова # Андрей Богданович # Александр Богданович # Фотофакт

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