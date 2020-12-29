​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»

Виктор Лукашенко, первый вице-президент НОК:

Какое бы настроение ни было, когда приезжаешь на такие мероприятия, оно всегда очень положительное, очень трогательное. Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить. Не только для того, чтобы детям принести какую-то радость – эту крупицу, которую мы можем сделать. Но и для того, чтобы другие, видя это, также внесли свой вклад в это хорошее настроение. Да, здесь несколько ребят занимаются, поэтому очень важно было бы – ладно мы, чиновники, может это и хорошо как пример, но спортсмены – а, наверное, дети все-таки больше их хотят видеть – детям, конечно, будет интереснее с ними пообщаться. Может, кого-то это и сподвигнет на более серьезные свершения.