​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»

Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ее участники – это представители разных организаций, которые приезжают в детские интернаты, дома семейного типа, больницы.
Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ее участники – это представители разных организаций, которые приезжают в детские интернаты, дома семейного типа, больницы.
29 декабря делегация Национального олимпийского комитета посетила Детский городок Ленинского района Минска. Здесь живут ребята, которые остались без попечения родителей.
Гости – а это олимпийские чемпионы – гребцы братья Богдановичи, борец греко-римского стиля Камандар Маджидов, призеры международных стартов прыгун в высоту Максим Недосеков и прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова – привезли ребятам подарки. Это и спортивный инвентарь, и различные полезные бытовые приборы. Гости не стеснялись участвовать в различных активностях, приготовленных ребятами.
Так, например, Андрей Богданович стал финалистом самого популярного детского конкурса «лишний стул», а Анастасия Мирончик-Иванова быстрее всех провела машинку с мандаринами между фишками.
Виктор Лукашенко, первый вице-президент НОК:
Какое бы настроение ни было, когда приезжаешь на такие мероприятия, оно всегда очень положительное, очень трогательное. Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить. Не только для того, чтобы детям принести какую-то радость – эту крупицу, которую мы можем сделать. Но и для того, чтобы другие, видя это, также внесли свой вклад в это хорошее настроение. Да, здесь несколько ребят занимаются, поэтому очень важно было бы – ладно мы, чиновники, может это и хорошо как пример, но спортсмены – а, наверное, дети все-таки больше их хотят видеть – детям, конечно, будет интереснее с ними пообщаться. Может, кого-то это и сподвигнет на более серьезные свершения.