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«Это действительно тяжело – тренировать команду из другого места». Бьорндален рассказал о подготовке сборной Китая к ОИ

22 ноября 2019 15:58
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Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, когда получил предложение тренировать сборную Китая.  

Об этом восьмикратный олимпийский чемпион сообщил в интервью biathlonworld.com.  

«Это действительно тяжело – тренировать команду из другого места». Бьорндален рассказал о подготовке сборной Китая к ОИ-1

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen 

По словам Бьорндалена, он получил это предложение два года назад. Но некоторое время еще размышлял над ним. 

Уле-Эйнар Бьорндален: 
Ко мне подошли с этим предложением почти два года назад. Я думал, что это может быть интересно, но изучал и обсуждал это со многими людьми. Прежде чем приступить к работе, я получил шесть или семь предложений. Это заняло некоторое время. Вы должны чувствовать, что полностью доверитесь этой работе. Сейчас мы работаем, но это действительно тяжело – тренировать команду из другого места. Китай хочет добиться успеха, но времени очень мало. Это работа, которую Дарья и я можем выполнять вместе? и на которой, когда мы были спортсменами, были сосредоточены на 100 процентов.  

«Это действительно тяжело – тренировать команду из другого места». Бьорндален рассказал о подготовке сборной Китая к ОИ-4

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen 

В сентябре этого года стало известно, что Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален будут готовить сборную Китая по биатлону к предстоящим Олимпийским играм.  

Дарья Домрачева: «Молодая, амбициозная команда с большим потенциалом для совершенствования и роста» (читать далее).  

# Биатлон # Уле-Эйнар Бьорндален # Дарья Домрачева

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