«Это действительно тяжело – тренировать команду из другого места». Бьорндален рассказал о подготовке сборной Китая к ОИ

По словам Бьорндалена, он получил это предложение два года назад. Но некоторое время еще размышлял над ним.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Ко мне подошли с этим предложением почти два года назад. Я думал, что это может быть интересно, но изучал и обсуждал это со многими людьми. Прежде чем приступить к работе, я получил шесть или семь предложений. Это заняло некоторое время. Вы должны чувствовать, что полностью доверитесь этой работе. Сейчас мы работаем, но это действительно тяжело – тренировать команду из другого места. Китай хочет добиться успеха, но времени очень мало. Это работа, которую Дарья и я можем выполнять вместе? и на которой, когда мы были спортсменами, были сосредоточены на 100 процентов.