Прямой эфир

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»

22 ноября 2019 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мини-футбольная «Столица» терпит второе поражение в элитном раунде Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз команда уступила чешкой «Спарте».

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»-1

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»-3

К 13-й минуте первого тайма гости забили два мяча в ворота минчан. Команда Евгения Осинцева до перерыва смогла один гол отыграть: пенальти реализовал Павел Роговик. Но полностью отыграться на получилось. Уже в середине второй 20-минутке чешский клуб третий раз огорчает хозяев. Жигалко на 37-й минуте сделал счет – 2:3, но последнее слово осталось за «Спартой». Пражане на последних мгновениях встречи забили еще один раз. «Столица» проигрывает – 2:4.

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»-6

Павел Раговик, игрок МФК «Столица»:
Ключевое – это реализация момента. Моменты были 100 %-ные, но мы их не забиваем. Соперник выше классом, наверное.

Во втором матче нашей группы «Барселона» с таким же счетом переиграла украинский «Херсон».

Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»-9

# Футбол Беларуси # Павел Раговик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 300 специалистов из 10 стран съехались в Минск на семинар по гимнастическим видам спорта и танцевальному спорту
22 ноября 2019 07:22

Более 300 специалистов из 10 стран съехались в Минск на семинар по гимнастическим видам спорта и танцевальному спорту

Сергей Костицын переподписал контракт с «Динамо»
21 ноября 2019 20:50

Сергей Костицын переподписал контракт с «Динамо»

«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов
21 ноября 2019 20:49

«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов