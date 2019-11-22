Игрок мини-футбольной «Столицы» о проигрыше «Спарте»: «Соперник выше классом»

Новости Беларуси. Мини-футбольная «Столица» терпит второе поражение в элитном раунде Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз команда уступила чешкой «Спарте».

К 13-й минуте первого тайма гости забили два мяча в ворота минчан. Команда Евгения Осинцева до перерыва смогла один гол отыграть: пенальти реализовал Павел Роговик. Но полностью отыграться на получилось. Уже в середине второй 20-минутке чешский клуб третий раз огорчает хозяев. Жигалко на 37-й минуте сделал счет – 2:3, но последнее слово осталось за «Спартой». Пражане на последних мгновениях встречи забили еще один раз. «Столица» проигрывает – 2:4.

Павел Раговик, игрок МФК «Столица»:

Ключевое – это реализация момента. Моменты были 100 %-ные, но мы их не забиваем. Соперник выше классом, наверное.

Во втором матче нашей группы «Барселона» с таким же счетом переиграла украинский «Херсон».