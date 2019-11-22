Более 300 специалистов из 10 стран съехались в Минск на семинар по гимнастическим видам спорта и танцевальному спорту

Мероприятие проводится не первый год и его главная цель – наладить тесный контакт между теми, кто обучает молодых тренеров их будущей специальности, и теми, кто будет с ними работать. Здесь есть место дискуссии и поиску вариантов решения действительно насущных проблем современно тренерской деятельности. Не станем забывать и про подготовку к Олимпийским играм, до которых осталось более 200 дней.

В Минск съехались более 300 специалистов-практиков из 10 стран. В течение недели помимо таких круглых столов пройдет ряд мастер-классов и даже международный турнир по спортивной акробатике памяти Михаила Цейтина.