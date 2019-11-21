Сергей Костицын переподписал контракт с «Динамо»

Предыдущий контракт форварда с клубом расторгнут по обоюдному согласию. Костицын-младший провел за «Динамо» 110 матчей в КХЛ, в том числе пять игр в плей-офф. За «зубров» белорус набрал 46 очков по системе «гол плюс пас».